Rusia no retransmitirá el concurso de canción Eurovisión

La estatal Channel One, responsable de retransmitir el popular concurso televisivo en Rusia, indicó en un comunicado el jueves que había decidido no ofrecer el programa después de que la European Broadcasting Union, que organiza el concurso, dijera que no había logrado resolver la disputa con Ucrania.

La EBU había sugerido que Samoylova actuara en vivo desde Rusia, pero la televisora rechazó el jueves esa idea.