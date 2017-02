Rusia: 3 acusados de traición en un caso de ciberseguridad

La semana pasada aparecieron noticias sobre el arresto por traición de tres funcionarios del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) y un ejecutivo de la firma de seguridad informática Kaspersky Lab. El gobierno no ha hecho declaraciones sobre el caso.

Las especulaciones sobre el motivo de la detención abarcaban desde consecuencias del supuesto pirateo ruso en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos a una lucha de poder dentro de los servicios de seguridad rusos.

Ivan Pavlov, un abogado especializado en casos de traición, dijo que los agentes del FSB Sergei Mikhailov y Dmitry Dokuchayev, así como el empleado de Kaspersky Ruslan Stoyanov, habían sido acusados el miércoles, según declaraciones recogidas por las agencias Interfax y la estatal Tass.

Pavlov ha dicho a The Associated Press que representa al cuarto detenido, que no ha sido identificado.