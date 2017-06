Rubio, quien cenó con el Presidente esta semana, presionó a Comey con respecto a su decisión de no revelar públicamente que Trump no era una persona de interés en la investigación todavía en curso sobre la influencia de Rusia en las elecciones del 2016.

Rubio preguntó a Comey acerca de sus conversaciones con Trump en las cuales el Presidente había preguntado sobre la investigación todavía en curso.

"No hacemos más que hablar sobre esta nebulosa, usted considera que la nebulosa es la investigación de Rusia en general, pero la solicitud específica [de parte de Trump] fue que usted dijera al pueblo estadounidense lo mismo que usted ya le había dicho a él, lo mismo que ya usted había dicho a los líderes del Congreso, tanto demócratas como republicanos, que él no estaba personalmente siendo investigado", dijo Rubio.

"Sí, señor", respondió Comey.

"Para ser claros: el que usted hubiera hecho una declaración pública de que él no estaba siendo investigado no hubiera sido ilegal, pero usted consideró que no tenía sentido porque podría potencialmente crear el deber de corregirlo en caso de que cambiaran las circunstancias", dijo Rubio.

"Yo lo debatí conmigo mismo antes de dar testimonio para confirmar que existía una investigación y que habían dos preocupaciones principales", dijo Comey. "Una es que eso crea el deber de corregirlo, que es algo por lo que he pasado antes y uno debe ser cuidadoso al respecto, y en segundo lugar es problemático, porque si digo que el presidente y el vicepresidente no están siendo investigados, ¿en base a qué principio se debe parar?"

Rubio, miembro de la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado, cuestionó esa decisión de Comey, diciendo que la investigación sobre Rusia en general se filtró constantemente a los medios noticiosos, y que la decisión de Comey de no revelar esa información implicaba ante el pueblo estadounidense que el Presidente era una parte potencial de dicha investigación.

"Esta investigación tuvo un montón de filtraciones a diestra y siniestra", dijo Rubio. "A veces nos enteramos más leyendo los periódicos que en nuestras audiencias abiertas, eso es seguro. ¿No se ha preguntado alguna vez por qué en esta investigación de Rusia lo único que nunca se filtró fue el hecho de que el Presidente no estaba siendo investigado personalmente?"

"No sé, en mi experiencia los asuntos de los que se informa a la Pandilla de los Ocho se mantienen estrictamente confidenciales", dijo Comey.