Rogue One: Un elenco internacional en nueva era de Star Wars

"The Force Awakens" ("El despertar de la fuerza") rompió un poco con eso, pero es la cinta derivada "Rogue One: A Star Wars Story" ("Rogue One: Una historia de Star Wars) la que realmente atraviesa las barreras de la raza con un gran elenco internacional que incluye al actor mexicano Diego Luna, el danés Mads Mikkelsen, el británico-paquistaní Riz Ahmed, los chinos Donnie Yen y Jiang Wen, al australiano Ben Mendelsohn, al afroestadounidense Forest Whitaker y la británica Felicity Jones.

Para el director Gareth Edwards, esto simplemente tenía sentido para la historia.

"La rebelión está en caos", dijo. "Hay distintas secciones de la alianza que se están juntando y no pueden ponerse de acuerdo en muchas cosas. Quisimos reflejar las distintas áreas de la galaxia y, tú sabes, obviamente tenemos cosas como peses parlantes en la rebelión, así que es como, definitivamente tenemos que representar al mundo. Lo maravilloso de eso es que cuando lo haces, puedes seleccionar a cualquier actor que quieres. Estamos consentidos con el elenco que tenemos".

Conoce a algunos de los nuevos personajes de "Rogue One" antes de su estreno del viernes:

DIEGO LUNA Y ALAN TUDYK

Luna quería tanto estar en una película de "Star Wars", que dijo que hubiera pagado para ser parte de esto. En la cinta, interpreta a Cassian, un oficial de inteligencia de la rebelión, o, un espía acusado de encabezar la peligrosa misión que culmina con los rebeldes robando los planos de la Estrella de la Muerte.

"Es un personaje muy solitario. Su mejor amigo es un robot, básicamente — eso dice mucho sobre él — ¡y un robot que él reprogramó! Es ese tipo de personaje", dijo Luna. "Tiene tanta información, ha visto cosas terribles que le encantaría olvidar".

Ese robot es K-2S0, cuya voz hace Tudyk, quien ha sido elogiado como una de las revelaciones de la película por su humor socarrón.

"Me gustaría pensar que somos un equipo, como una especie de equipo policial, y que yo soy el policía pasado de listo y él es el que dice '¡Anda K-2!''', dijo Tudyk.

Riz Ahmed interviene: "Es tan cómico, piensas que ustedes son un equipo pero él no te ve así para nada. Él cree que tú eres su mayordomo".

Tudyk: "Él me ve como un peso muerto o como su chofer porque yo sí piloteo la nave espacial, lo que es bastante genial".

___

RIZ AHMED

Ahmed, quien se dio a conocer este año como el astro de "The Night Of" de HBO, interpreta a Bodhi, un piloto de carga imperial que vive en el planeta de Jedha, ocupado por el Imperio.

"Es alguien que está tratando de pasar desapercibido y ganarse la vida, y el único trabajo disponible cuando vives en un planeta ocupado es trabajar para el Imperio", dijo Ahmed. "Es cuando se topa con cierto tipo de información ... El nombre de Bodhi significa 'despertar', así que él se despierta ante ciertas realidades. Cuestiona la lealtad y lo que él está haciendo con su vida".

___

BEN MENDELSOHN Y MADS MIKKELSEN

El Orson Krennic de Mendelsohn es el malo de la película: el que está a cargo de asegurarse de que la Estrella de la Muerte funcione. Trabajó en el Imperio con Galen Erso, interpretado por Mikkelsen, un científico que trató de dejar atrás esa vida de maldad solo para ser traído de vuelta por la fuerza. También es el padre de la protagonista, Jyn Erso, interpretada por Jones.

"Como científico uno tiene moral, por supuesto, pero a menudo uno simplemente se mete en un proyecto que lo consume por completo y se da cuenta de lo que está creando antes que sea demasiado tarde", dijo Mikkelsen. "Creo que él es uno de esos".

___

DONNIE YEN Y JIANG WEN

Edwards, inspirado en el amor de George Lucas por "La fortaleza escondida" de Akira Kurosawa, quiso tener a dos actores que pese a sus riñas saldrían juntos en una misión. De ahí Lucas sacó la idea para R2-D2 y C-3PO, y Edwards quiso volver a la fuente de inspiración.

"Pensé, 'De verdad me encantan esos dos personajes, dos tipos asiáticos que no se llevan bien pero que son mejores amigos'. Al mismo tiempo el escritor me estaba diciendo, 'Quiero hacer dos personajes que representen los temas de la película: la guerra y la paz''', dijo Edwards.

El resultado son el "monje guerrero" ciego Chirrut, interpretado por Donnie Yen, y el siempre fuertemente armado Baze Malbus, encarnado por Jiang Wen.

Yen, un residente de Hong Kong y astro de éxitos de taquilla chinos como "Ip Man", dijo que "Star Wars" no fue realmente parte de la cultura china hasta hace poco, pese a haber sido inspirada por el cine asiático.

"Me dí cuenta de que, ay, Dios mío, esto es algo muy especial, voy a hacer historia", expresó. "En particular, comencé a darme cuenta de que, tú sabes, soy el primer actor chino en el universo de 'Star Wars'. Eso es muy gratificante".

___

