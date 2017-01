"Rogue One" se mantiene en la cima de taquilla

El éxito de la cinta apoyó un año récord para Walt Disney Co., que acumuló más de 2.700 millones de dólares en ventas domésticas de boletos en 2016, lo que constituye más de 25% del mercado. "Rogue One" ha recaudado cerca de 440 millones de dólares en Norteamérica y casi 800 millones a nivel mundial.

En su segundo fin de semana la cinta animada "Sing" de Universal Pictures, quedó en segundo puesto con 56,4 millones.

Algunas de las cintas contendientes por el Oscar también han atraído al público a los cines. El musical de Los Angeles "La La Land" sumó 12,3 millones y la adaptación de Denzel Washington a la obra de August Wilson "Fences", sumó 12,7 millones.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá del viernes al lunes, según cifras compiladas por comScore:

1. "Rogue One: A Star Wars Story", 64,3 millones de dólares (45,8 millones de dólares a nivel internacional).

2. "Sing", 56,4 millones

3. "Passengers", 20,7 millones

4. "Moana", 14,3 millones

5. "Why Him?", 13 millones

6. "Fenices", 12.7 millones

7. "La La Land", 12,3 millones

8. "Assassin's Creed", 10,9 millones

9. "Manchester by the Sea", 5,5 millones

10. "Fantastic Beasts and Where to Find Them", 5,4 millones