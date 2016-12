"Rogue One" domina fin de semana de Navidad

La cinta se mantuvo en la cima de taquilla superando a otros cuatro estrenos durante el fin de semana y agregó otros 96 millones de dólares a sus arcas, según cifras reveladas el lunes.

"El poder de la marca de "Star Wars" hizo que fuera la favorita para ser la primera película del fin de semana de Navidad a pesar de una gran cantidad de competencia", dijo Paul Dergarabedian, principal analista de medios para la firma especializada en resultados de taquilla comScore.

El musical animado "Sing" debutó en segundo lugar con 56 millones. La historia espacial con Jennifer Lawrence y Chris Pratt "Passengers" quedó en tercer lugar con 23,1 millones.

Otros dos estrenos, "Why Him?" y "Assassin's Creed", completan las cinco películas más taquilleras con 16,7 y 15 millones respectivamente. Las cifras finales serán divulgadas el martes.

"Star Wars" también dominó la venta de boletos el año pasado con "The Force Awakens".

"La mitad de diciembre parece una época mágica para estrenar una película de gran presupuesto", dijo Dergarabedian quien destacó que las cintas de mejor recaudación histórica, como "Avatar" y "Titanic", también fueron estrenadas a la mitad de este mes.

En cuanto a los filmes de autor y menor presupuesto, también se estrenaron o ampliaron su número de salas múltiples películas.

La adaptación de Denzel Washington a la obra de teatro de August Wilson "Fences" amplió su número de salas el domingo y recaudó 11,37 millones.

El musical "La La Land" se estrenó en 534 salas adicionales y terminó el fin de semana en octavo lugar. "Julieta" de Pedro Almodóvar, "Silence" de Martin Scorsese, "A Monster Calls" de J.A. Bayona, "Live By Night" de Ben Affleck y el drama sobre la NASA "Hidden Figures" fueron otras de las debutantes.

"Había tantos regalos cinematográficos bajo el árbol de Navidad que era difícil seguir el paso", dijo Dergarabedian.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá del viernes al domingo, según cifras compiladas por comScore:

1. "Rogue One: A Star Wars Story", 96,1 millones de dólares

2. "Sing", 56,1 millones

3. "Passengers", 23,1 millones

4. "Why Him?" 16,7 millones

5. "Assassin's Creed", 15 millones

6. "Fences", 11,4 millones.

7. "Moana", 10,4 millones

8. "La La Land", 9,7 millones

9. "Office Christmas Party", 7,3 millones

10. "Collateral Beauty", 7,1 millones

Ventas estimadas de boletos de viernes a lunes en cines internacionales (fuera de Estados Unidos y Canadá) de acuerdo con comScore:

1. "Rogue One: A Star Wars Story", 47,1 millones

2. "See You Tomorrow", 37,9 millones

3. "Railroad Tigers", 29 millones

4. "Sing", 27 millones

5. "Dangal", 26,3 millones

6. "The Great Wall", 26 millones

7. "Master", 18,1 millones

8. "Moana", 14,9 millones

9. "Assassin's Creed", 13,3 millones

10. "Fantastic Beasts and Where to Find Them", 8 millones