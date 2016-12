"Rogue One" despega con 29 millones en noche de estreno

Es el mejor estreno en jueves de 2016, superando por poco a "Batman v. Superman: Dawn of Justice's", que logró 27,7 millones, y "Captain America: Civil War's" con 25 millones. Pero no fue mejor a la entrega del año pasado "The Force Awakens", que recaudó el récord de 57 millones en su estreno de jueves.

Dirigida por Gareth Edwards y situada antes de los eventos de la "Star Wars" original (estrenada en 1977) "Rogue One" es la primera de una serie de películas derivadas del universo Star Wars. Se espera que recaude cerca de 130 millones de dólares este fin de semana, lo que podría ser el segundo mejor estreno histórico en diciembre tras "The Force Awakens" ("El despertar de la Fuerza"), que sumó 247,9 millones de dólares.