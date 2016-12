"Rogue One" arrasa taquilla en Norteamérica

La aventura intergaláctica tuvo el mejor debut de jueves para este año, y superó las expectativas de la industria, que calculaba 130 millones de dólares para el fin de semana. "Rogue One" debutó como número 1 en todos los mercados internacionales, aunque falta por conocerse China y Corea del Sur.

"Star Wars: The Force Awakens" tiene el récord de mejor taquilla para diciembre con 247,9 millones de dólares logrados el año pasado.

"Estamos en territorio desconocido para diciembre", dijo Paul Dergarabedian, analista del sitio especializado en taquilla de cine comScore. "Va a ser muy difícil que cualquier película alcance a esta... Es apenas la segunda ocasión en que una película tiene un estreno así de fuerte en diciembre".

El récord pertenece a "Star Wars: The Force Awakens", el séptimo capítulo de la saga, que debutó con 247,9 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá en diciembre del año pasado.

La historia de "Rogue One" se desarrolla antes de los eventos relatados en la original "Star Wars" de 1977. Sus protagonistas, Felicity Jones y el mexicano Diego Luna, interpretan a los líderes de una facción rebelde que roba los planos de la Estrella de Muerte.

"Rogue One" superó la que ha sido la cinta más taquillera de las últimas tres semanas: "Moana", que se ubicó en un distante segundo sitio con 11,6 millones de dólares, seguidos por "Office Christmas Party", con 8,4 millones.

A continuación, la lista de las 10 primeras películas en ventas de entradas en los cines de Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, de acuerdo con datos de comScore. Entre paréntesis se incluye la recaudación internacional. Las cifras definitivas se darán a conocer el lunes:

1. "Rogue One: A Star Wars Story", 155 millones de dólares (290,5 millones a nivel internacional).

2. "Moana", 11,66 millones (27,16 millones).

3. "Office Christmas Party", 8,4 millones (43,25 millones).

4. "Collateral Beauty," 7 millones (11,6 millones).

5. "Fantastic Beasts and Where to Find Them", 5 millones (19,5 millones).

6. "Manchester by the Sea", 4,1 millones (4,66 millones).

7. "La La Land", 4 millones (8,7 millones).

8. "Arrival", 2,77 millones (5,97 millones).

9. "Doctor Strange", 2 millones (2,8).

10. "Nocturnal Animals", 1,39 millones (1,99 millones).