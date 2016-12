Rob Kardashian dice en Instagram que Chyna lo dejó

El astro de realities de 29 años escribió en la red social la noche del sábado que Chyna se llevó a la bebé Dream y "dejó esta hermosa casa que acabo de comprar para nosotros".

En una publicación posterior escribió: "No es falso ni un ardid publicitario. Créanme. Me quitaron a mi hermosa bebé de un mes junto con mi esposa, quien me dejó".

Kardashian y Chyna anunciaron su compromiso en abril y el embarazo de Chyna en mayo. El canal E! suiguió la relación de la pareja y sus preparativos para el nacimiento de la bebé en un reality llamado "Rob & Chyna" que se transmitió en otoño.

El episodio "Rob & Chyna Baby Special" del canal se transmitirá el domingo.