Ricardo Arjona se enfada con presentador cubano Camilo Egaña y abandona entrevista en CNN

Egaña preguntó reiteradamente sobre los críticos de Arjona, que no son pocos, y sobre lo que estos dicen, cuyas opiniones no son muy amigable que digamos.

"Pensé que vendría aquí a hablar de mi disco. Si no has oído mi disco, entonces no hacemos nada aquí", expresó algo molesto Arjona.

Egaña se disculpó con que el CD había llegado tarde, de ahí que aún no hubiera podido oírlo, y volvió a insistir en el tema: las críticas ácidas a la obra del artista.

Arjona perdió los estribos y se marchó enfadado del estudio de televisión.

Aquí le compartimos el tenso momento

Embed

con información de RT