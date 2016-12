Rex Tillerson es nominado para secretario de estado por el Presidente Electo Donald Trump

Donald Trump oficializó la nominación del ejecutivo petrolero Rex Tillerson, como secretario de Estado, luego de que el texano y presidente de Exxon, recibiera el visto bueno de varios pesos pesados del partido republicano, como los ex secretarios de Estado, James Baker y Condoleeza Rice, y el ex secretario de Defensa Robert Gates.

Embed

"Su tenacidad, su amplia experiencia y su gran comprensión sobre la geopolítica lo convierten en una excelente opción para ser el Secretario de Estado, que promoverá la estabilidad regional y se centrará en los principales intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", dijo Trump a través de un comunicado.

El apoyo de figuras claves de la política es esencial para Tillerson, quien deberá superar una posible batalla en el Senado, debido a su relación con el presidente ruso Vladimir Putin. En el 2013, Putin le otorgó a Tillerson la Orden de la Amistad, destacando su trabajo por el "fortalecimiento de la cooperación en el sector energético". La elección se produce en medio de la controversia sobre el papel que el presunto hackeo cibernético ruso podría haber jugado en el resultado de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

Hoy el presidente de Rusia dijo que por su parte, ya él está listo para conocer a Trump, pero que prefiere esperar a que se hago el cambio de administración. Añadió: “Ya se sabe, que el presidente electo de los Estados Unidos ha hablado públicamente de estar a favor de una normalización de relaciones con Rusia. No podemos dejar de apoyar esto. Estamos, por supuesto, a favor de ello y como ya he dicho públicamente, entendemos que no será una tarea fácil. Pero estamos listos para cumplir nuestra parte”.

Pero la de Tillerson no fue la única nominación controversial de Trump. El ex gobernador de Texas, Rick Perry, quien durante su búsqueda por la nominación presidencial republicana en el 2012 propuso eliminar el Departamento de Energía, ahora podría pasar a encabezar esa dependencia.

Entre tanto, también hoy durante un espacio de su ocupada agenda, Trump se reunió con el cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien aseguro que habían sostenido una buena conversación sobre el poder de la innovación, la salud y la educación.