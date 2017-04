Reunión entre Trump y Xi, ensombrecida por hechos en Siria

La cena a la que los dos asistieron concluyó poco antes de que Estados Unidos anunciara el lanzamiento de misiles contra una base aérea en Siria, en represalia contra el ataque con armas químicas lanzado por las fuerzas sirias contra civiles.

Antes de la cena entre los dos mandatarios el jueves a la noche, a la que fueron acompañados por sus esposas, Trump dijo que él y Xi tuvieron largas discusiones. "Hemos entablado una amistad", agregó.

Luego bromeó: "no he conseguido nada, absolutamente nada". Sin embargo, Xi sí consiguió algo. La prensa estatal china reportó la noche del jueves que Trump había aceptado una invitación de Xi para visitar China este año. La agencia oficial de noticias Xinhua reportó que Trump viajará a China "en una próxima fecha" en 2017, pero no dio detalles.

La Casa Blanca pidió no tener demasiadas expectativas en torno a la reunión, insistiendo en que el encuentro de apenas 24 horas servía solo para que los dos gobernantes se conozcan. Dentro de la administración Trump persisten las discrepancias sobre cómo lidiar con China en temas como el comercio y la amenaza nuclear norcoreana.

