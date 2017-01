Restricción de Trump deja a refugiados sin ingreso a Austria

VIENA (AP) — Austria cerró sus puertas a unos 300 iraníes no musulmanes que esperaban utilizar ese país como una estación temporal antes de establecerse en Estados Unidos, de acuerdo a información recibida por The Associated Press, lo que representa uno de los primeros efectos retroactivos a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por restringir la admisión de refugiados.