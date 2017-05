Republicanos se dan ánimo con canciones antes de votar

WASHINGTON (AP) — Como si fueran boxeadores antes de una pelea, los republicanos se dieron ánimo con las melodías “Eye of the Tiger” de Survivor y “Takin’ Care of Business” de Bachman-Turner Overdrive antes de aprobar un proyecto para desmantelar la ley de seguros de gastos médicos del expresidente Barack Obama.