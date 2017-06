Republicanos regresarán a Congreso con una agenda incompleta

Por ahora, los puntos destacables de su agenda siguen en el aire, con un futuro incierto. El esfuerzo que vienen prometiendo desde hace tiempo de revocar la ley de salud promulgada por el presidente Barack Obama sigue en limbo en el Senado tras ser aprobada por estrecho margen en la cámara baja. La reforma fiscal, que es una de las prioridades del presidente, todavía no se ha redactado y está en pugna, pese a que Trump ha dicho por Twitter que está más adelantada de lo programado.

"El presidente sigue diciendo que la propuesta fiscal está avanzando en el Congreso. No existe", dijo la líder de la bancada minoritaria en la cámara baja, Nancy Pelosi, demócrata por California, burlonamente el viernes. "No existe. No hay ninguna medida avanzando en el Congreso".

Los legisladores tendrán que abordar éste y otros temas cuando el Congreso reanude su sesión, y siendo realista, el tiempo para actuar se está acabando rápidamente. Quedan siete semanas legislativas antes de que el Congreso se vaya en agosto a un receso de cinco semanas, período cuando los legisladores podrían ser propensos a perder los ánimos si es que no han tomado medidas sobre el cuidado de salud o la reforma fiscal, y tener que enfrentar a votantes republicanos frustrados de que no han cumplido con lo prometido.

Ambos temas son desafíos enormemente difíciles, y la propuesta fiscal debe de ser acompañada, conforme con el proceso, por la aprobación del presupuesto, que de por sí no es tarea pequeña.