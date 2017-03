Republicanos bajo presión para aprobar nueva ley de salud

Los demócratas criticaron fuertemente la medida, denunciándola como poco más que robarle dinero a los pobres para darle a los ricos, y el exvicepresidente Joe Biden vaticinó que la gestión fracasaría.

El día previo de la votación en la Cámara de Representantes, Trump y otros funcionarios buscaban apoyo para le la ley, cuyo fracaso sería un embarazoso revés para la joven presidencia.

Indicando la incertidumbre que rodea a la medida, una fuente oficial reveló que entre 20 y 25 representantes republicanos se oponen o están indecisos. Eso es mal augurio, ya que si los demócratas se mantienen unidos, la ley fracasará si un mínimo de 22 republicanos le dan la espalda.

"Un día importante para el tema de la salud ¡Estamos trabajando duro!" tuiteó Trump el miércoles.

En un mitin frente al Capitolio, los demócratas denunciaron la intención republicana de derogar la reforma aprobada bajo el gobierno anterior. La nueva versión, aseveraron, eliminaría los aumentos de impuestos aplicados a gente acaudalada y a las grandes empresas, y reduciría la asistencia económica a gente de bajos ingresos además de limitar el alcance del programa asistencial Medicaid, que beneficia a retirados e indigentes.

"Esa nueva ley no va a ninguna parte", vaticinó el ex vicepresidente Biden. "No la van a aprobar".

El gobernador de California Jerry Brown, demócrata, se sumó al encuentro y declaró: "Esta es una ley peligrosa. Fue redactada por gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo".

La versión de Obama ampliaba la cobertura médica a 20 millones de personas, y exigía a las empresas a cubrir a los muy enfermos, a los hijos de familias hasta los 26 años y estipulaba cobertura para dolencias específicas como enfermedades mentales.

___

Contribuyeron a esta nota los corresponsales de la AP Kenneth Thomas, Erica Werner, Matt Daly y Kevin Freking.