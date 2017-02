Republicanos impulsan en Senado a dos nominados a gabinete

La táctica al parecer es una advertencia de que ellos podrían usar "fuerza bruta" política en la batalla para confirmar al nominado para ocupar la vacante en la Corte Suprema.

También hubo confrontación en otras comisiones. Un panel del Senado avaló al nominado de Trump al cargo de secretario de Justicia después de que los senadores intercambiaron palabras caldeadas, y otra comisión pospuso la votación sobre la elección del director de la Agencia de Protección Ambiental después de que los demócratas se negaron a participar.

Los 14 republicanos en la Comisión de Finanzas aprovecharon la ausencia de los demócratas por un boicot para inhabilitar temporalmente una regla del panel que requiere que esté presente al menos un demócrata para que se realice la votación.

Entonces realizaron dos votaciones con resultado de 14-0 para aprobar al financiero Steve Mnuchin para secretario del Tesoro y al legislador republicano Tom Price para secretario de Salud, desatendiendo las exigencias de los demócratas de que los dos nominados proporcionaran más información sobre sus finanzas.

Todas las nominaciones deben ser aprobadas por el pleno del Senado.

Poniendo de relieve el descompuesto ambiente en el Congreso, el presidente del panel de Finanzas, Orrin Hatch, dijo que los demócratas deberían estar "avergonzados" por no presentarse a la reunión de su comisión.

"No siento ni pizca de pesar por ellos", dijo a reporteros más tarde; "en este momento no me interesa lo que quieren", agregó.

Trump obtuvo una victoria importante cuando el Senado confirmó a Rex Tillerson como secretario de Estado. La votación por 56-43, casi en bloques partidistas, ocurrió entre críticas de los demócratas a los vínculos cercanos de Tillerson con Rusia como ex director general de Exxon Mobil.

Los periodistas de The Associated Press Mary Clare Jalonick y Michael Biesecker contribuyeron a este reporte.