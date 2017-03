Republicano y demócrata transmiten viaje de 2.500 kilómetros

Dos legisladores de Texas, un demócrata y un republicano, transmiten en vivo su viaje de 2.500 kilómetros (1.600 millas) entre San Antonio y Washington, deteniéndose en el tránsito para hablar con los votantes e incluso para comprar hamburguesas desde el auto.

El representante republicano Will Hurd y el demócrata Beto O'Rourke rentaron un Chevrolet Impala el martes en San Antonio, luego de asistir juntos a una reunión de veteranos y que el vuelo de Hurd resultara cancelado debido al mal clima que persiste en el noroeste del país. O'Rourke le propuso conducir juntos el largo trayecto, a lo que Hurd accedió "para demostrar lo que nos une y no hablar únicamente de lo que nos divide".

Sus seguidores les han escrito preguntas en Periscope y Facebook Live, con temas que van desde los programas para veteranos hasta la propuesta republicana de seguros médicos, pasando por la noción de espionaje por microondas y los condimentos de comida rápida. También hablaron de su película policiaca favorita.

"Es una oportunidad de conocernos el uno al otro, responder a sus preguntas y realizar una sesión abierta por todo el país", dijo O'Rourke, de 44 años, a sus seguidores mientras comenzaban el trayecto en San Antonio.

Visitaron una cafetería en San Marcos, y luego esperaron en el tránsito a las afueras de Waco. Eventualmente terminaron en un restaurante de hamburguesas Whataburger en Waco, transmitiendo en vivo sus órdenes. O'Rourke bromeó con los seguidores de que Hurd era "muy delicado" debido a que ordenó sus hamburguesas en bolsas distintas y se burló de su solicitud de cátsup picante.

En una parada para almorzar, ambos cantaron una canción de country que sonaba en la radio, "East Bound and Down", de Jerry Reed, la cual fue parte de la banda sonora de la cinta de 1977 "Smokey and the Bandit".

Ambos estuvieron de acuerdo en el tema de veteranos, un asunto de importancia en El Paso, ciudad a la que ambos representan.

Cuestionados sobre los comentarios de la asesora en la Casa Blanca, Kellyanne Conway, de que las microondas son un posible método para realizar espionaje, O'Rourke dijo. "Depende de Will y de mí asegurarnos de que el gobierno encuentre el equilibrio correcto entre la seguridad y la privacidad".

El viaje incluso tuvo invitados especiales — el senador republicano de Texas, John Cornyn, y el líder de la Mayoría en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, republicano de California — llamaron para desearles un buen viaje. McCarthy se mostró sorprendido de que siguieran en Texas más de nueve horas después de comenzar el viaje, pero ambos prometieron llegar a tiempo al Capitolio para las votaciones del miércoles por la noche.

O'Rourke, posible rival demócrata del senador republicano de Texas, Ted Cruz, durante los comicios del próximo año, dijo que planeaban transmitir en vivo todo el viaje, de entre 20 y 30 horas.

Hurd, de 33 años de edad, no estaba tan seguro.

"Podríamos tener un debate sobre si manejar toda la noche", señaló Hurd.

___

Transmisión en vivo de Hurd y O'Rourke: http://apne.ws/2mXgHiS