Reporte: Rusos hackearon empresa de software electoral

El reporte, con fecha del 5 de mayo, dice que miembros de inteligencia militar de Rusia atacaron una compañía de software electoral estadounidense y enviaron correos electrónicos a más de 100 funcionarios electorales a fines de octubre y principios de noviembre para adquirir fraudulentamente información confidencial.

The Associated Press no pudo confirmar la autenticidad del reporte.

Agencias estadounidenses de inteligencia se negaron a comentar al respecto.