Reporte: Policía envía interrogatorio a presidente de Brasil

Un portavoz de la policía federal de Brasil no respondió llamadas de The Associated Press hechas para confirmar las preguntas.

La prensa brasileña dijo que las preguntas se enfocan en una conversación entre Temer y uno de los dueños de la empacadora de carne JBS.

El ejecutivo de JBS Joesley Batista grabó una conversación que tuvo en marzo con Temer y entregó evidencia para una investigación del fiscal general del país.