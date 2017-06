Reporte: Indaga posible obstrucción de Trump a la justicia

Comey testificó además que había dicho a Trump que él no estaba bajo investigación.

The Washington Post y The New York Times reportaron que Mueller estaba buscando entrevistar a tres funcionarios del gobierno de Trump que no estuvieron involucrados en la campaña del ahora mandatario: Dan Coats, director de Inteligencia Nacional; Michael Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus iniciales en inglés); y Richard Ledgett, ex subdirector de la NSA.

Mark Corallo, un vocero del abogado personal de Trump, respondió la noche del miércoles al reporte del Post diciendo: "La filtración del FBI de información respecto al presidente es indignante, inexcusable e ilegal".

El reporte del Washington Post cita fuentes anónimas que fueron informadas sobre solicitudes realizadas por investigadores. No se sabía si el FBI era la fuente de la información.

Mueller se reunió el miércoles con líderes de la Comisión de Inteligencia del Senado en un esfuerzo por asegurarse de que sus investigaciones no entren en conflicto.