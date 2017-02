Reportan daño por tornados en Illinois y Arkansas

Se reportaron heridas menores en una casa de reposo en el suroeste de Chicago, mientras que se reportó daño estructural en Higginson, Arkansas, ciudad ubicada aproximadamente 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Little Rock.

A los meteorólogos les preocupaba particularmente que lo peor del sistema climático se desarrollara después del anochecer y que continuara durante la noche y golpeara comunidades mientras la gente dormía.

El Centro de Predicción de Tormentas señaló que 45 millones de personas desde Texas a Ohio enfrentaban algún riesgo de mal tiempo, y que desde el área del suroeste de Missouri al interior de Indiana enfrentaban un "riesgo moderado" de tormentas significativas. Se pronosticó que la atmósfera inestable produciría tormentas importantes el martes.

Un tornado sacudió la Casa de Reposo del Condado LaSalle en Ottawa, en la parte central de Illinois. Una mujer que respondió el teléfono ahí dijo que varios residentes reportaron golpes y contusiones, pero ninguna herida grave. En la zona fueron derribados árboles y postes de conducción de electricidad a causa de la tormenta.

Cientos de personas, incluidos niños escolares, se refugiaron en la Escuela Secundaria Bald Knob después de que se emitió una advertencia de tornado para el área. La escuela es sede esta semana de un torneo estatal de baloncesto para escuelas más pequeñas. Momentos antes, la tormenta ocasionó daño en Higginson, un poblado de 621 residentes, dijo la oficina del jefe de policía del condado White.

La tormenta de Bald Knob fue parte del mismo sistema que produjo un muro de nubes cerca de Mayflower, Arkansas, ciudad que fue golpeada en 2014 por un tornado con vientos de cerca de 320 kph (200 mph). La tormenta cruzó la autopista Interestatal 40 entre Little Rock y Conway, pero no hubo reportes de que haya tocado tierra un tornado.

