Renuncian otros 2 miembros de comisión supervisora de FIFA

Su decisión es una secuela de la salida la semana pasada de Miguel Maduro, un abogado portugués y ex ministro de gobierno.

“El mundo del fútbol todavía no entiende lo que es necesario si realmente quieren actuar de acuerdo con la ley, y de una manera que cumpla con las normas de un escrutinio efectivo e independiente”, dijo Maduro el miércoles en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Las tareas de Maduro en menos de un año con la FIFA incluían evaluar candidatos para puestos importantes, lo que provocó que el viceprimer ministro ruso Vitaly Mutko fuese inhabilitado de postularse el mes pasado para conservar su puesto en el Consejo de la FIFA. La comisión evaluadora consideró que Mutko tenía conflictos de interés por sus funciones políticas en su país, donde sigue a cargo del comité organizador del Mundial.

El juez de ética Hans-Joachim Eckert y el fiscal Cornel Borbely también fueron reemplazados. Ambos se marchan con la mayoría de sus asesores, sin dejar un plan de transición para continuar con cientos de casos abiertos.

Maduro dijo a la AP que la FIFA tomó una decisión “dramática y drástica” al realizar tantos cambios “sin un buen motivo”.

El nombramiento de PIllay en enero otorgó credibilidad a la promesa de Infantino de implementar reformas para luchar contra la corrupción endémica en la FIFA, que provocó investigaciones criminales contra altos funcionarios en Estados Unidos y Suiza.

Pillay, un juez sudafricano, encabezó la oficina de derechos humanos de la ONU en Ginebra entre 2008-14.

El profesor de leyes de New York University, Joseph Weiler, también renunció a su puesto como supervisor independiente pocas horas después de la salida de Maduro.