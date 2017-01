Renuncia legislador de SDakota por trato sexual con pasantes

El representante republicano Mathew Wollmann anunció su renuncia en una carta publicada en línea por el diario Mitchell Daily Republic. El ex marine, de 26 años, no respondió inmediatamente a mensajes que le envió The Associated Press en busca de comentarios.

La semana pasada, Wollman dijo que ambas internas eran mayores de 21 años y el contacto fue de mutuo acuerdo. Pero sus colegas votaron en favor de establecer un comité para investigar sus acciones, y se había planificado una reunión para el martes.

En su carta, Wollmann dijo que lamentaba lo ocurrido, y agregó que esperaba regresar a la legislatura más adelante.

"Quienes lean esto deben de saber que es mi mala acción lo que pone a esta institución en una posición incómoda", dijo.

Wollmann, de la ciudad de Madison, en el oriente de South Dakota, fue electo por primera vez en el 2014.

El líder de la bancada republicana Lee Qualm, el presidente de la cámara baja Mark Mickelson y el líder de la bancada minoritaria Spencer Hawley dijeron en un comunicado que Wollmann decidió que "esto era lo mejor para él, su prometida y las jóvenes involucradas".

El gobernador republicano Dennis Daugaard dijo en un comunicado que cree que Wollmann tomó la decisión correcta y agregó que nombrará a un sucesor rápidamente. La reunión sobre la conducta de Wollmann sigue en pie, dijo el representante republicano Timothy Johns, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Disciplina y Expulsiones.

En South Dakota, los internos de la Legislatura son universitarios, algunos de 21 o más años. Las regulaciones de la legislatura no prohíben explícitamente el contacto o relaciones sexuales entre legisladores e internos, aunque sí prohíben el acoso sexual y piden a los legisladores guardar "los estándares morales y éticos más altos".

___

Siga a James Nord en https://twitter.com/Jvnord