Renuncia 3er funcionario sursudanés denunciando corrupción

The Associated Press tuvo acceso al comunicado de Khalid Ono Loki, exrresponsable de las cortes marciales. En su misiva describe un sistema de justicia arbitrario, corrupto y discriminatorio contra aquellos que no forman parte del grupo étnico dinka al que pertenece el presidente.

El comunicado de Loki acusa al responsable del ejército de Sudán del Sur, Paul Malong, de participar en "esfuerzos constantes" para proteger a los miembros de su tribu y pide su dimisión.

"Usted ha traído vergüenza y un comportamiento antes desconocido para Sudán del Sur, que sólo llevará al país a más calamidades", escribió Loki.

Lul Ruai Koang, portavoz del ejército del país del este de África, confirmó el sábado la renuncia de Loki.

Un importante general, Thomas Cirillo Swaka, dimitió el fin de semana pasado afirmando que el ejército había quedado dominado por miembros de la etnia dinka. El viernes fue el ministro de Empleo, Gabriel Duop Lam, quien renunció y se sumó al líder rebelde Riek Machar, exiliado en Sudáfrica.

Las renuncias son un indicio de que Kiir está teniendo problemas para conservar su coalición de apoyo. El país sufre una hiperinflación y el ejército ha señalado a los salarios impagados como origen de los problemas de disciplina.