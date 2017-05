Reemplazan montaña rusa que fue derribada por tormenta Sandy

Associated Press

La montaña rusa “Hydrus”, en el parque de diversiones Casino Pier, esta vez fue erigida sobre tierra y no sobre agua, para evitar futuras catástrofes. Y no sólo ha alegrado a los que se pasean en ella, sino también a los habitantes de la población costera que todavía no se recupera del todo de la tormenta que azotó a la región en octubre del 2012.