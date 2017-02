Reelección de Morales vuelve a polarizar a Bolivia

Las marchas tenían lugar en horas y sitios diferentes para evitar choques.

Bajo la consigna "21F Día de la Mentira" -que recuerda el referendo de hace un año que Morales perdió por estrecho margen y que lo dejó inhabilitado para postularse a las elecciones de 2019 - el gobernante Movimiento al Socialismo y sindicatos afines convocaron a movilizaciones para impugnar aquel resultado, que atribuyen a una campaña de mentiras de la oposición.

En tanto los opositores llamaron a respetar la voz de las urnas rechazando cualquier artilugio legal que pueda impulsar la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, para habilitar a Morales.

De acuerdo con la constitución aprobada por el actual gobierno en 2009 Morales está imposibilitado para ser candidato. El líder indígena gobierna desde 2006 en uno de los mandatos más largos de la historia boliviana.

La compulsa callejera tiene lugar en medio de las protestas de un grupo de cocaleros que rechazan una nueva ley de coca y marchas antigubernamentales de la Central Obrera Boliviana, que agrupa a una gran cantidad de trabajadores, por otras demandas. Las calles del centro de La Paz estaban colapsadas el martes.

Desde que perdió el referendo por el 2,6% de los votos la popularidad de Morales ha mermado por escándalos de supuesta corrupción y un retroceso de la economía.

Una encuesta de enero reveló que 74% de la población rechaza la relección del mandatario, pero Morales ha dicho que tiene el apoyo de sindicatos y movimientos sociales para volver a postularse.

Según analistas la fortaleza del mandatario reside en su buena gestión económica con un promedio de crecimiento de 5% anual gracias a los buenos precios de las materias primas y una oposición débil y fragmentada que carece de líder y de un proyecto alternativo.

"Evo dejó de ser un mito, ya no es invencible. Si vuelve a postular no tendría una mayoría legislativa como la actual", dijo a The Associated Press el analista político y profesor universitario Franklin pareja.

Agregó que aunque "no hay una oposición capaz de polarizar con Morales... la presión podría trasladarse a las calles".