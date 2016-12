Real Madrid: Ramos jugará la final del Mundial de Clubes

El seleccionado español no estaba en condición plena y se ausentó del triunfo de su equipo 2-0 sobre el América de México en la semifinal del jueves, pero se declaró listo para la final del domingo ante el campeón japonés Kashima Antlers.

"Hoy me encuentro en muy buenas condiciones", dijo Ramos. "Tuve una sesión completa de entrenamiento con los otros jugadores, así que si el técnico me necesita me gustaría jugar mañana".

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dejó en claro que Ramos, de 30 años, está dentro de sus planes.

"Claro, es nuestro capitán y está mejorando", dijo el legendario francés.

"Pudo participar en el entrenamiento de hoy, por lo tanto sí, debería poder jugar sin problemas mañana. Espero que pueda jugar el encuentro completo".