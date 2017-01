¿Rafael Serrano de visita en Miami?

Según fotos divulgadas por Yusnaby Pérez, Serrano trasladaba sus maletas, por el interior del aeropuerto, como un pasajero cualquiera, pero no, no es un pasajero cualquiera.

Incluso programas humorísticos en Miami han bromeado en el pasado a partir de una hipotética visita de Serrano a Miami. Así sucedía en enero de 2015, en una emisión del show de Carlos Otero en América Tevé

Y sucedió, pero el presentador no estaba vestido con su habitual formalidad ni su traje de miliaciano tampoco. Serrano iba vestido completamente de blanco, usando un sombrero ancho y gafas oscuras. Lógicamente, es de suponer que la intención fuera no ser reconocido, como si de una estrella del Star System se tratará. Sin embargo, en algo falló Rafael Serrano, no se afeitó su icónico bigote, esa es la cuestión.

Esta no sería noticia si no fuera porque Rafael Serrano representa una de las voces más apegadas a la dictadura y al Castrismo, sobre el que siempre se ha expresado públicamente embargado por la más profunda emoción, en todos los medios de comunicación de la Isla.

Serrano viajó (de vuelta a Cuba), con dos maletas bien grandes, en cuyo embalaje se podían leer las letras "RS". ¿Sería esa una contraseña VIP para la Aduana cubana? ¿Quién sabe? En todo caso, visto está, Rafael Serrano en Miami.

Según Yusnaby Pérez, las fotos le fueron cedidas por un testigo, que afirma que Serrano viajaba de Fort Lauderdale a La Habana, en el vuelo de JetBlue de las 12 del mediodía.