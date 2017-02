¿Quién ganará el Oscar? Pronósticos de la AP

MEJOR PELICULA

Las nominadas: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester by the Sea" y "Moonlight".

BAHR:

Ganará: "La La Land".

Debería ganar: "La La Land". Hemos sido consumidos demasiadas veces por películas como "The Artist" y "Argo" que nos atraen con sus sensibilidades retro y de autocontemplación pero que se evaporan rápidamente de nuestras memorias. "La La Land" es diferente. Será un clásico moderno que veremos una y otra vez a lo largo de los años.

COYLE:

Ganará: Sería tonto apostar en contra de "La La Land", la favorita nominada a 14 premios y ganadora del Globo de Oro. Y sin embargo no me puedo contener. La elección de Donald Trump cambió el humor en Hollywood de una manera tan drástica que simplemente no veo el efervescente musical de Damien Chazelle ganando el premio a mejor película. El poético y lírico "Moonlight" no es un filme de corte social, pero se siente más acorde a este momento. Quizás logre apuntarse una de las victorias más sorpresivas en la histórica de los Oscar.

Debería ganar: "Moonlight", pero no por el ambiente post-elecciones, sino porque es realmente hermosa.

___

MEJOR ACTOR

Los nominados: Casey Affleck, "Manchester by the Sea"; Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"; Ryan Gosling, "La La Land"; Viggo Mortensen, "Captain Fantastic", y Denzel Washington, "Fences".

BAHR:

Ganará: Probablemente Denzel Washington, y no estaría nada mal. Washington ha vivido por años en el Troy Maxson de August Wilson y su interpretación es poderosa y resonante.

Debería ganar: Casey Affleck se ha convertido últimamente en otra opción poco popular, pero su trabajo en "Manchester by the Sea" es tan singular y específico para él. Nadie más podía haber encarnado a Lee Chandler.

COYLE:

Ganará: Se ha vuelto un acertijo. Creo que el ganador del SAG, Denzel Washington, se lo llevará.

Debería ganar: Si buscamos "actuación poderosa" en el diccionario, deberíamos encontrar un torrente de palabras del titánico Denzel. Affleck también se lo merece. Pero me voy a ir por Gosling, quien ha sido curiosamente infravalorado este año pese a ser más o menos el astro del cine más cool del planeta. Mi voto, empero, es más por su trabajo en "The Nice Guys" que en "La La Land".

___

MEJOR ACTRIZ

Las nominadas: Isabelle Huppert, "Elle"; Ruth Negga, "Loving"; Natalie Portman, "Jackie"; Emma Stone, "La La Land", y Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins".

BAHR:

Ganará: Emma Stone. A la academia le encanta una actriz ingenua y el papel de por sí es también ingenuo.

Debería ganar: Está difícil. Stone es maravillosa, pero Natalie Portman tuvo una tarea casi imposible al representar la vida pública y privada de Jackie Kennedy sin lucir exagerada y lo logró de una manera magnífica.

COYLE:

Ganará: Es una categoría competitiva, pero Stone.

Debería ganar: Stone. Puede hacerlo todo.

___

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Los nominados: Mahershala Ali, "Moonlight"; Jeff Bridges, "Hell or High Water"; Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"; Dev Patel, "Lion" y Michael Shannon "Nocturnal Animals".

BAHR:

Ganará: Mahershala Ali. ¿Ha logrado alguien más hacer tanto con tan poco tiempo en pantalla?

Debería ganar: Mahershala Ali y punto. Es el papel que nos hizo aprendernos el nombre de un actor que habíamos visto muchas veces antes. Eso no es poco.

COYLE:

Ganará: Ali. Del vasto elenco de "Moonlight", merece ser el elegido.

Debería ganar: Ali, porque "Moonlight" alcanza su punto más conmovedor cuando él está en pantalla. Pero todos deberíamos esperar un discurso de Michael Shannon, si no el domingo, en el futuro cercano.

___

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Las nominadas: Viola Davis, "Fences"; Naomie Harris, "Moonlight"; Nicole Kidman, "Lion"; Octavia Spencer, "Hidden Figures", y Michelle Williams, "Manchester by the Sea".

BAHR:

Ganará: Tienen que dárselo a Viola Davis, ¿no? Es estupenda en "Fences", aunque su papel sea más bien protagónico.

Debería ganar: Davis es la candidata más fuerte en una categoría muy reñida. Lo siento, Michelle.

COYLE:

Ganará: Davis.

Debería ganar: Davis. Será su primer Oscar, pero no su último.

___

MEJOR DIRECTOR

Los nominados: Damien Chazelle, "La La Land"; Mel Gibson, "Hacksaw Ridge"; Barry Jenkins, "Moonlight"; Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea", y Denis Villeneuve, "Arrival".

BAHR:

Ganará: Damien Chazelle, por supuesto.

Debería ganar: Chazelle logró sacar adelante este proyecto imposible contra toda probabilidad, ya fuera filmando durante el limitado tiempo de un atardecer para una escena perfecta o cerrando una autopista para montar un espectacular número de apertura. Su trabajo habla por sí solo.

COYLE:

Ganará: Chazelle, el niño prodigio de 32 años, parece tenerlo asegurado.

Debería ganar: Tanto Chazelle como Jenkins lo merecen. Hay que darles a estos dos jóvenes excepcionalmente talentosos las llaves de Hollywood.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP , Lindsey Bahr como http://twitter.com/ldbahr