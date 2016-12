Quarterback Winston y acusadora llegan a acuerdo en demanda

Documentos de un tribunal federal de apelaciones muestran que Winston y su acusadora, Erica Kinsman, "llegaron a un acuerdo con contingencias" el miércoles, y que en los próximos 20 días se esperan mociones conjuntas para desestimar la causa.

Los términos del acuerdo son confidenciales. Blaine Kerr, uno de los abogados que representa a Kinsman, dijo que "el caso fue resuelto satisfactoriamente para ambas partes".

El juicio iba a comenzar el 3 de abril en una corte federal en Orlando, Florida.

The Associated Press no identifica usualmente a personas que dicen que han sido violadas, pero Kinsman ha hablado públicamente sobre el caso, incluyendo en un documental.

Winston había presentado una contrademanda contra Kinsman. Donald King, uno de los abogados de Winston, dio que esa demanda también quedó resuelta.

Kinsman demandó a Winston en abril del 2015 por agresión sexual, amenazas, retención ilegal y daños emocionales en relación con un incidente en diciembre del 2012.

Kinsman dijo que estaba ebria en un bar de Tallahassee cuando Winston y otros la llevaron a un apartamento y Winston la violó.

Winston ha dicho que las acusaciones son falsas y que él y Kinsman tuvieron relaciones sexuales consensuales. Un año más tarde, fiscales dijeron que o había evidencia suficiente para una convicción y que había inconsistencias en la versión de Kinsman.