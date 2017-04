Pyongyang hace una prueba de misil tras faltar a reunión ONU

El ensayo del sábado se produjo poco después de que las autoridades de Estados Unidos pasaran de una estrategia dura a la diplomacia en la ONU, en un intento de resolver el que quizá sea el desafío más urgente de Washington en política exterior.

“Corea del Norte faltó al respeto a los deseos de China y su respetado presidente cuando lanzó, aunque sin éxito, un misil hoy. ¡Mal!”, tuiteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente no respondió a preguntas de los periodistas sobre el ensayo norcoreano cuando regresó a la Casa Blanca de una visita a Atlanta.

Corea del Norte no hizo comentarios en un primer momento sobre el lanzamiento, aunque sus medios estatales insistieron el sábado en el objetivo del país de alcanzar la capacidad de atacar el territorio continental estadounidense.

El momento elegido para el ensayo fue llamativo, apenas unas horas después de una reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el programa armamentístico de Pyongyang. Los funcionarios norcoreanos boicotearon la reunión, presidida por el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson.

El misil voló varios minutos y alcanzó una altura máxima de 71 kilómetros (44 millas) antes de que pareciera fallar, según un comunicado del estado mayor conjunto de Corea del Sur.

El gobierno surcoreano no dio una estimación sobre cuánto había logrado alejarse el misil, pero un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para comentar un tema sensible dijo que probablemente se trataba de un misil balístico KN-17 de mediano alcance. Se desbarató pocos minutos después del lanzamiento.

Las autoridades japonesas estimaron que el proyectil había recorrido unos 50 kilómetros (30 millas) hasta caer en territorio norcoreano, según dijo el secretario jefe del gabinete japonés, Yoshihide Suga, tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional nipón.

Corea del Norte suele hacer pruebas de diversos misiles balísticos a pesar de las sanciones impuesta por Naciones Unidas. Aunque las pruebas con proyectiles de menor alcance son en cierto modo rutinarias, las que efectúa con cohetes de mayor alcance suscitan preocupación a nivel internacional.

Los periodistas de The Associated Press Matthew Pennington y Lolita C. Baldor, en Washington, y Edith Lederer en Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.