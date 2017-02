Pumas busca hilar 4 victorias en el Clausura mexicano

Los universitarios, que vienen de imponerse al Necaxa, no hilvanaban tantas victorias seguidas desde que consiguieron cinco, en el Apertura 2015.

Gracias a su buena racha, Pumas tiene nueve puntos y marca el paso en la competencia junto a Tijuana, que posee la misma cantidad pero es líder por una mejor diferencia de goles.

"Es una gran campaña, hemos enfrentado rivales complicados y el equipo se ha comportado a la altura", valoró el extremo Jesús Gallardo. "El trabajo, la humildad y el buen ambiente del grupo harán que Pumas sea un protagonista del torneo".

Pachuca, que la semana pasada igualó en casa ante Toluca, totaliza siete puntos y se ubica como quinto. Los "Tuzos" no caen en casa de Pumas desde el Apertura 2012.

También el domingo, Chivas irá por su segundo triunfo consecutivo. Recibirá por la tarde a Santos, que junto con Monterrey, es el único invicto del campeonato.

El Guadalajara tiene siete puntos y marcha en el sexto puesto, tres escalones detrás de Santos, que acumula ocho y es tercero. Chivas ha derrotado a Santos en sus últimos dos enfrentamientos.

El sábado por la noche, América intentará seguir sumando puntos en su visita al Morelia, para alejarse de los últimos puestos.

Las Águilas, que recién consiguieron su primera victoria del torneo, tienen tres puntos y se colocan en el 16to. puesto de la clasificación, aunque tienen un partido pendiente ante Chiapas.

El equipo del argentino Ricardo La Volpe llega con la moral baja porque con sus mejores hombres cayó el miércoles en la Copa MX ante el Tepic de la segunda división.

"Dejamos ir jugadas muy claras de gol y cuando no concretas sucede lo que nos pasó", dijo La Volpe. "Perdimos pero pudimos sacar otro resultado".

Morelia suma cinco puntos y es undécimo.

El mismo sábado, pero en la capital, Cruz Azul buscará dejar atrás su mal inicio de temporada frente al Querétaro, uno de dos equipos que aún no ganan y que despidió en la semana a su técnico Víctor Manuel Vucetich, sustituido por el debutante Jaime Lozano.

La "Máquina", que ha perdido dos de sus últimos tres partidos y sólo ganó en la primera fecha, posee cuatro puntos y se ubica en el 13er peldaño.

"No hemos ganado los puntos que a estas alturas habíamos pensado ganar, pero no se puede hacer un reproche a los jugadores que cada que se ponen la camiseta dejan todo en el campo", comentó el técnico español Paco Jémez. "Creo que el fútbol nos está castigando, salvo que no hemos ganado, la afición no nos puede reprochar nada".

Este viernes, Puebla recibe al Atlas y Veracruz a Chiapas. La jornada se completa con los encuentros Tigres-Toluca, León-Tijuana y Necaxa-Monterrey.