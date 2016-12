Puerto Rico: Acusan a sujeto de alimentar caimán con perros

Carlos Mahones enfrenta cargos de crueldad contra los animales, indicó la policía, que señaló que el sospechoso posee una perra pitbull que recientemente parió a 14 crías.

Mahones está libre tras pagar una fianza de 50.000 dólares y comparecerá el viernes ante la corte. Mahones no pudo ser localizado para comentar sobre los cargos, no tiene un número telefónico listado de manera pública y no está claro si cuenta con representación legal.

En años recientes Puerto Rico adoptó una ley para enjuiciar a sospechosos de maltrato animal.