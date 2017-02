Puerto Rico acusa a 4 de fraude al programa Medicare

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez dijo que el dueño de Equipomed Care Corp. está acusado enviar facturas a Medicare por equipo que pacientes no necesitaban o no les fue entregado. Dijo que los médicos están acusados de proveer a la compañía papeles de prescripciones y documentos oficiales para pacientes a los que no habían visto o examinado.

El dueño de la compañía fue identificado como Javier Siverio y los médicos como Dante Rodríguez, George Alcántara y Martha Nieves. Dos empleados de la compañía también están acusados.

Rodríguez dijo que el esquema de fraude se extendió desde febrero del 2007 hasta julio del 2013.