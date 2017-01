Protestas en aeropuertos tras orden antinmigración de Trump

___

SEATTLE

En el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma cerca de 3.000 manifestantes portaron carteles y cantaron "no hatred, no fear, immigrants are welcome here" ("Sin odio, sin miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí") y "let them in" ("déjenlos entrar") en una protesta el sábado por la noche que se alargó hasta las primeras horas del domingo.

Aayah Khalaf, una musulmana estadounidense, seguía la protesta por televisión desde su casa cuando ella y su amiga, estudiante de Egipto, decidieron unirse a la manifestación. Era la segunda vez que participaba en una; la primera fue la Marcha de las Mujeres.

"Esto no es solo contra los musulmanes. Es contra los derechos ambientales y contra los derechos humanos en general. Creo que todo el mundo debería enfrentarse a esto", declaró Khalaf de 29 años.

Los comisionados del Puerto de Seattle, que gestionan el aeropuerto, emitieron un comunicado criticando la orden ejecutiva de Trump.

"Los comisionados del Puerto de Seattle Tom Albro, Courtney Gregoire, Stephanie Bowman, Fred Felleman y John Creighton estamos aquí hoy para expresar nuestra preocupación por la orden ejecutiva que prohíbe la inmigración emitía la noche pasada. Como gobierno que opera este aeropuerto, esta orden ejecutiva va en contra de nuestros valores. Estados Unidos es grande porque es una tierra de inmigrantes y esto es lo que nos hizo grande en un principio", señaló la declaración.

___

NUEVA YORK

Gritos de "¡Déjenlos entrar!" partieron de una multitud de más de 2.000 personas que protestó en el aeropuerto John F. Kennedy, donde 12 refugiados fueron detenidos el sábado. Celebridades como la actriz de "Sex and the City" Cynthia Nixon se unieron al acto.

"Lo que Donald Trump hizo en las últimas 24 horas es repugnante y completamente antiestadounidense y estoy aquí para protestar", explicó una de las participantes, Pamela French.

La agencia que dirige el aeropuerto intentó restaurar el orden cortando el servicio de trenes a las terminales del aeródromo. El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, revirtió la decisión alegando que los ciudadanos tienen derecho a protestar. "Las voces del pueblo de Nueva York serán escuchadas", dijo en un comunicado.

___

NEWARK, NUEVA JERSEY

Más de 120 personas con carteles denunciando las órdenes migratorias de Trump se congregaron en el aeropuerto internacional Newark Liberty. NorthJersey.com reportó que en el acto estuvieron además abogados que fueron al aeródromo para defender los derechos de refugiados y migrantes que estaban siendo detenidos y a quienes se les impedía entrar al país.

___

FAIRFAX, VIRGINIA

Docenas de manifestantes en el interior del aeropuerto internacional Washington Dulles cantaron "Love, Not Hate, Makes America Great" ("El amor, no el odio, hacen a Estados Unidos grande") y "Say It Loud, Say it Clear, Muslims Are Welcome Here" ("Díganlo alto, díganlo claro, los musulmanes son bienvenidos aquí") mientras los viajeros caminaban por la terminal hasta la zona de recogida de equipajes para recuperar sus maletas y saludar a sus seres queridos. Durante la protesta pacífica hubo una fuerte presencia policial.

El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declaró en una conferencia de prensa en Dulles que pidió al fiscal general del estado, Mark Herring, que estudie "tofos los recursos legales" disponibles para ayudar a los individuos que puedan ser detenidos en Virginia.

___

DENVER

Docenas de personas acudieron a Denver International para mostrar su apoyo a los refugiados. Reunidas en la principal terminal del aeródromo, corearon "Refugees are welcome here" ("Los refugiados son bienvenidos aquí"). Algunos tenían carteles declarando su identidad, si eran judíos o cristianos, y la frase "Vengo en paz". Denver recibe algunos vuelos internacionales directos pero no estuvo claro si hubo detenidos por la orden ejecutiva presidencial.

___

CHICAGO

Una multitud de manifestantes protestó en el aeropuerto internacional O'Hare. El diario Chicago Sun-Times reportó que los asistentes bloquearon el tránsito hacia la terminal internacional del aeródromo por un tiempo. Según el diario, algunos de los viajeros que llegaban se unieron a la protesta mientras que otros se mostraron molestos por el acto.

Abogados que trabajan con el International Refugee Assistance Project contaron al Chicago Tribune que las 17 personas que habían sido detenidas en el aeropuerto quedaron en libertad el sábado en la noche.

Entre los liberados antes de la orden de una juez federal estaba Hessan Noorian, un residente del suburbio de Park Ridge que regresaba con su familia de Irán, informó el Tribune.

Noorian, que tiene doble nacionalidad británica e iraní y tiene tarjeta verde, fue detenido en O'Hare al llegar desde Teherán acompañado por su esposa, Zahra Amirisefat, ciudadana estadounidense, explicó el diario. La pareja fue interrogada durante cinco horas.

__

DALLAS

Los manifestantes que acudieron al aeropuerto internacional Dallas/Fort Worth el sábado por la noche mostraron su malestar por la orden del presidente Trump. La multitud entonó cánticos como "¡Déjenlos libres!". De vez en cuando podrían oírse vítores coincidiendo con el anuncio de la liberación de detenidos.

Entre los retenidos en el aeropuerto a medianoche del sábado estaba Shahin Hassanpour, una viuda iraní de 70 años que según su hijo padece hipertensión y fue operada de cáncer de pecho hace cuatro años. Obtuvo una visa de migrante en noviembre a petición de su hijo.

Bahzad Honarjou, un ingeniero de redes de 43 años, explicó que había hablado con su madre dos veces por teléfono tras su llegada al país a las 09:00 de la mañana, pero no desde la orden judicial contra la decisión de Trump que suponía que podría quedar en libertad.

Los agentes de inmigración no estuvieron muy comunicativos, dijo Honarjou. Su madre iba a ser deportada en un vuelo el domingo, según le dijo la primera vez que hablaron.

Honarjou explicó que es ciudadano estadounidense tras conseguir la visa en un sorteo y lleva siete años en el país ¿Por qué vino?

"Para tener una vida mejor y ganar más dinero", explicó. "Y, ya sane, por la libertad".

___

PORTLAND, OREGON

Una protesta que reunió a varias docenas de personas en el interior y alrededores del aeropuerto internacional de Portland interrumpió brevemente el servicio de trenes ligeros al aeropuerto. El Oregonian/OregonLive reportó que los manifestantes portaron carteles y cantaron "Díganlo alto, díganlo claro, los musulmanes son bienvenidos aquí" y "No ban no wall America is for us all" ("Ni prohibición ni muro, Estados Unidos es para todos").

___

LOS ANGELES

Unas 300 personas mostraron su descontento con el veto a la migración en el aeropuerto internacional de Los Ángeles el sábado por la noche. Los manifestantes entraron a la terminal internacional Tom Bradley tras celebrar una vigilia con velas.

___

SAN FRANCISCO

Cientos de manifestantes bloquearon la carretera en el exterior de la terminal internacional del aeródromo de San Francisco para mostrar su oposición al veto a la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.

___

SAN DIEGO

Mientras conductores hacían sonar sus bocinas en señal de apoyo, manifestantes en el exterior del aeropuerto internacional de San Diego cantaban "Sin odio, sin miedo, todo el mundo es bienvenido aquí".