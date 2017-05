Protesta contra austeridad en Grecia se torna violenta

En una protesta nocturna distinta, más de 3.000 policías, bomberos y guardacostas molestos por los inminentes recortes salariales se reunieron a las afueras del Parlamento entonando consignas. Un pequeño número intentó abrirse paso entre los policías que resguardaban el edificio, pero no lograron su cometido.

Las manifestaciones se dieron mientras el cuerpo legislativo se apresta a aprobar un nuevo conjunto de reformas que significarán años de penurias para los griegos, quienes se dicen cansados de la austeridad.

Las nuevas medidas, que se prolongarán más allá del tercer rescate el año próximo, incluyen recortes en las pensiones y aumentos de impuestos. El gobierno de coalición, liderado por la izquierda, aceptó las reformas dentro de un acuerdo con los acreedores internacionales del país para liberar fondos del rescate.

Miles de manifestantes marcharon a través del centro de Atenas hacia el Parlamento en una serie de protestas como parte de la huelga.

“No al nuevo saqueo de salarios y pensiones”, dijo el sindicato de servidores públicos ADEDY.

Miembros del sindicato de policías colgaron una enorme pancarta a un costado del Monte Licabeto en el centro de Atenas, con la frase “¿Cuánto vale la vida de un policía griego?” escrita en griego y alemán.

Los hospitales públicos funcionaban el miércoles con personal sólo de urgencias, mientras que el transporte público se vio interrumpido, lo que provocó el cierre de importantes avenidas en la capital. Los trenes urbanos no realizaron viajes y no hubo servicio de metro entre la ciudad y el aeropuerto de Atenas. Los tribunales no laboraron, mientras que los abogados y notarios públicos se retiraron de sus labores oficiales. También se mantuvieron cerradas las oficinas aduanales y del gobierno.

Los controladores de tráfico aéreo realizaron un paro de cuatro horas al mediodía, lo que llevó a reprogramar o cancelar más de 150 vuelos.

Por su parte, los marineros iniciaron el martes una huelga de cuatro días que dejaron en puerto los ferris que conectan las islas griegas y el territorio continental.