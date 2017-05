Prometen investigar despido de director de FBI

El senador republicano Marco Rubio, miembro de esa comisión, dijo que desea apremiar a Comey para que diga si alguna vez pensó que la Casa Blanca interfería en sus labores debido a las numerosas versiones noticiosas de que conserva grabaciones detalladas de sus interacciones con Trump.

El periódico The New York Times y otros medios reportaron la semana pasada sobre un memorando escrito por Comey en el que éste dejaba entrever que Trump le había solicitado abandonar la investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

El Times también señaló que Trump había dicho a funcionarios rusos durante una reunión a puerta cerrada en la Oficina Oval que el despido de Comey “le había quitado gran presión de encima”.

“¿Conservó él estos memorándums? ¿Qué dicen estos memorándums? Y ¿por qué escribió ése? ¿Cómo se siente él? ¿Consideró alguna vez que lo ponían en una posición en la que no podía desempeñar su trabajo?, preguntó Rubio. “Sin duda ésas serán las preguntas y se le harán repetidamente”.

Rubio añadió que funcionarios de la Casa Blanca le dijeron que ellos no tenían transcripciones ni notas de la reunión de Trump con funcionarios rusos pero “al parecer alguien ha hablado de ellas o las ha filtrado”.

“Esta nube está teniendo consecuencias en todo lo demás”, declaró Rubio, al describir un número de asuntos que pesan sobre la Casa Blanca, como la posible obstrucción de la justicia. “Así las cosas, necesitamos superar esto de una vez por todas”.

Los principales miembros de la comisión que supervisa la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chaffetz y el demócrata Elijah Cummings, aseveraron que exigirán las notas a Comey.

Cummings también exhortó a Chaffetz, que renunciará a su puesto en junio, a solicitar a la Casa Blanca la entrega de cualquier documento relacionado con Flynn.

Chaffetz indicó que tiene previsto conversar el lunes con Comey y que si existen documentos sobre las reuniones de la Casa Blanca “sin más los solicitaremos”.

“Ha habido muchísimas mentiras, muchísimas contradicciones”, declaró Cummings, quien dijo esperar que las pesquisas paralelas del Congreso procedan cabalmente después de que el Departamento de Justicia nombró al exdirector del FBI, Robert Mueller, como asesor especial para encabezar una investigación sobre la posible coordinación de Rusia con el equipo de campaña de Trump con vistas a los comicios presidenciales de 2016.