Prohíben laptops en vuelos de África o Medio oriente a EEUU

Las aerolíneas tienen 96 horas para aplicar la orden, caso contrario se les prohibirá volar a Estados Unidos, dijeron altos funcionarios del gobierno. Los funcionarios hablaron bajo la condición de no ser identificados a pesar de que el presidente Donald Trump ha dicho reiteradamente que no se debe confiar en fuentes anónimas.

La norma afecta los vuelos directos desde los aeropuertos internacionales de Amán, Jordania; Ciudad Kuwait, Kuwait; El Cairo; Estambul; Yida y Riad, Arabia Saudí; Casablanca, Marruecos; Doha, Catar; Dubai y Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Se verán afectados diariamente unos 50 vuelos. Ninguna aerolínea estadounidense tiene vuelos directos desde esas ciudades a Estados Unidos.

Las fuentes dijeron que la decisión respondió a "inteligencia evaluada" acerca de las amenazas potenciales a los aviones que vuelan a Estados Unidos. Se negaron a revelar cuán se recibieron esos informes o si se cree que algún grupo terrorista en particular está planificando un ataque.

La prohibición afecta a laptops, iPads, cámaras y casi todos los artefactos electrónicos. Royal Jordanian Airlines tuiteó acerca de la prohibición el lunes y dijo a los pasajeros que podrán tener consigo artefactos médicos.

Los primeros en revelar la prohibición fueron Royal Jordanian y la agencia noticiosa oficial saudí.

En los países afectados reinaba la confusión el martes por la mañana.

Funcionarios egipcios en el Aeropuerto Internacional de El Cairo dijeron que no habían recibido instrucciones de impedir que los pasajeros llevaran laptops, iPads, cámaras u otros artefactos electrónicos a bordo en vuelos directos a Estados Unidos. Dijeron que un vuelo de EgyptAir a Nueva York partió y se permitió a los pasajeros tener consigo los artefactos.

Un vocero de Royal Jordanian dijo que la aerolínea aún no aplica la nueva norma. Basel Kilani dijo a The Associated Press que la aerolínea aguardaba instrucciones de las agencias estadounidenses correspondientes, las que podrían llegar en las próximas horas. Sin embargo, la aerolínea más grande del Medio Oriente confirmó que los pasajeros a Estados Unidos no podrán tener consigo sus artefactos electrónicos.

Los periodistas de Associated Press David Keonig en Dallas, y Matthew Lee, Joan Lowy y Ted Bridis in Washington contribuyeron a este despacho.