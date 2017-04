Procesan a Charles Oakley por cargos de agresión

Los fiscales acusaron a Oakley, de 53 años, de golpear a un guardia de seguridad durante el incidente. Afirman que otras dos personas que intentaron intervenir sufrieron magulladuras como producto de empujones.

Oakley afirmó que disputará las acusaciones. Esta semana dijo en una entrevista con The Associated Press que no hizo nada malo.

Oakley jugó para los Knicks entre 1988 y 1998.