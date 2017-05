Preso de Guantánamo dispuesto a declarar a pesar de riesgo

"Abu Zubaydah subirá al estrado, sin temor a la verdad que salga, confiado de que el mundo se enterará de que no ha cometido delito alguno", dijo el abogado Mark Denbeaux en la carta, copia de la cual fue obtenida por The Associated Press.

La carta fue entregada hace poco días por Denbeaux a James Harrington, un abogado civil escogido para representar a Ramzi Binalshibh, uno de cinco presos de Guantánamo que están siendo procesados por una junta militar por sus supuestos vínculos con los ataques del 11 de septiembre del 2001.

Binalshibh ha acusado a guardias del Campamento Número 7, el de máxima seguridad dentro del centro de detención, de privarle de sueño y de dificultarle la participación en su caso judicial, que se encuentra estancado por gestiones preliminares. Sus abogados han convocado a Zubaydah como testigo para fundamentar esas acusaciones, que fueron repetidas por un preso somalí en el 2016 aunque ese testimonio fue rechazado por los militares.

Los abogados de Binalshibh le pidieron al juez militar que preside el caso, prohibirle a la fiscalía preguntar cualquier cosa que no tenga que ver con las condiciones en el Campamento Número 7, o darle inmunidad a Zubaydah. El pedido fue denegado en enero. Ahora tiene programado declarar en la base el 19 de mayo, aunque la cita podría ser postergada.

La fiscal declaró en expedientes judiciales que Zubaydah es “potencial objeto” de un proceso judicial y “tiene razón de estar preocupado de que sus palabras lo puedan incriminar de haber perjudicado a Estados Unidos”.

La fiscalía dice que Zubaydah posee información sobre el desarrollo de la trama que llevó a los ataques terroristas, incluso datos que ayudaron a las autoridades a identificar al presunto artífice del complot, Khalid Shaikh Mohamad, quien está ahora detenido en Guantánamo también.