Presidente de Rumania no nominará a musulmana como premier

El mandatario Klaus Iohannis dijo que había sopesado cuidadosamente los argumentos en favor y en contra y decidido no nominar a Sevil Shhaideh, de 52 años, quien es relativamente nueva en política, al puesto de primera ministra. Iohannis pidió al Partido Social Demócrata, que ganó la elección del 11 de diciembre, que nombre a otro candidato.

La decisión del presidente enojó a los social demócratas, que recomendaron a Shhaideh la semana pasada.

El presidente del Partido Social Demócrata Liviu Dragnea declaró que el partido podría considerar destituir a Iohannis "si... nosotros llegamos a la conclusión de que esto es bueno para el país".

Dragnea agregó que el partido no podía hallar una razón constitucional u otro motivo... conectado a posibles riesgos" para rehusar la nominación del partido. Añadió que Iohannis "quiere comenzar una crisis política".

Dragnea no puede ser primer ministro porque este año fue hallado convicto de fraude electoral.

Iohannis no dijo por qué no nominó a Shhaideh, criticada por algunos observadores por no tener suficiente experiencia política. Shhaideh fue ministra de desarrollo regional por un breve período en el 2015.