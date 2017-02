Presidente de Islandia no prohibirá la piña en la pizza

Gudni Th. Johannesson reveló su oposición a la piña en la pizza durante un encuentro con estudiantes se secundaria del país la semana pasada. Según medios locales, dijo que si pudiera prohibiría esta fruta como ingrediente.

Estas fueron las declaraciones más polémicas de Johannesson desde su llegada al cargo, que es en gran medida ceremonial, el año pasado.

Ante la tormenta generada en medios sociales, Johannesson publicó un comunicado en Facebook destacando que no tiene potestad para prohibir la presencia de la piña en la pizza. "Estoy contento de no tener ese poder", agregó.

"No querría mantener este cargo su pudiese prohibir las cosas que no me gustan. No me gustaría vivir en un país así", manifestó el exprofesor de Historia.

Para la pizza, dijo sin embargo, "recomiendo el marisco".