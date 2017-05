Presidente de Brasil niega haber avalado soborno a diputado

En un comunicado, la oficina de la presidencia dijo que Temer nunca solicitó pagos para mantener callado al expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.

“No participó ni autorizó ningún intento de evitar que Cunha alcanzara un acuerdo de culpabilidad con (funcionarios de) Justicia”, indicó el comunicado.

Cunha fue el principal impulsor del juicio político que derivó en la destitución de Dilma Rousseff y que puso a Temer en la presidencia. Posteriormente Cunha fue sentenciado a 15 años de prisión por corrupción.

La oficina del presidente confirmó que Temer sí se reunió en marzo con Joseley Batista, presidente de la compañía de empaquetado de carne JBS. Según el reporte de Globo, Batista grabó en secreto la conversación y se la dio a funcionarios de justicia dentro de las negociaciones sobre su declaración de culpabilidad.

Según el reporte, cuando se dijo a Temer que se estaba pagando a Cunha para que guardara silencio, el presidente respondió: “Tienen que continuar con eso, ¿de acuerdo?”.

Globo no publicó la grabación ni dijo cómo la había conseguido.

Representantes de JBS no respondieron a un email enviado por The Associated Press el miércoles por la noche pidiendo comentarios.

Temer y Cunha forman parte del mismo partido y antes eran aliados, aunque ahora parecen enfrentados en medio de una creciente investigación sobre corrupción relacionada con la gigante petrolera estatal Petrobras. Desde que comenzó hace tres años, el caso Autolavado sobre sobornos multimillonarios ha enviado a prisión a varios políticos y empresarios de primer nivel.

Muchos creen que Cunha, ampliamente considerado como el político más poderoso de Brasil antes de que empezaran a perseguirlo varios casos de corrupción, podría ofrecer un testimonio perjudicial para docenas de personas si llega a un acuerdo con los investigadores del caso Autolavado.

El reporte de Globo tuvo un impacto inmediato.

Poco después de su publicación, tanto el Senado como la Cámara de Diputados suspendieron sesiones en las que se habían tareas legislativas. Las iniciativas de ley habían sido propuestas por el gobierno de Temer con la esperanza de reactivar la mayor economía de América Latina, sumida en su peor recesión en varias décadas.

“Este no es un clima para trabajar”, dijo a Globo News Rodrigo Maia, presidente de la cámara baja, tras dar por terminada la sesión.

Los políticos de oposición acudieron a Twitter y a noticieros locales para pedir la renuncia o impugnación de Temer, afirmando que su gobierno ya no tiene legitimidad.

En Sao Paulo, la ciudad más grande y motor económico de Brasil, unas 2.000 personas se reunieron en la Avenida Paulista para reclamar la destitución de Temer.

“Vine aquí porque estoy indignada”, dijo Rafaela Rossi, de 32 años y propietaria de una farmacia. “¿Cómo pudo caer tan bajo Brasil como para tener a este hombre en el cargo, cuando todo el mundo sabía que no era de fiar?”.

El reporte de Globo se suma una larga lista de escándalos que han acosado a Temer, que tiene una tasa de popularidad en torno al 10%. En abril se supo que ocho de los ministros de su gabinete están investigados en varios casos de corrupción relacionados con sobornos o con aceptar donaciones de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, una de las compañías más señaladas en la enorme trama de sobornos de Petrobras.

La nueva acusación podría ser un gran problema para Temer, según la consultora de riesgo Eurasia.

“Si se demuestran, estas acusaciones tienen el potencial de sumir al gobierno en una profunda crisis política”, indicó Eurasia el miércoles por la noche, añadiendo que como mínimo, el asunto retrasará profundas reformas que intenta aprobar Temer.

