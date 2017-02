Presa más alta de EEUU registra daños por tormentas

Hace unos días se desprendieron trozos de concreto del vertedero de emergencia de la presa, lo que creó un boquete de 61 metros de largo (200 pies) por nueve metros de profundidad (30 pies) que el jueves seguía creciendo.

Los ingenieros no saben qué causó lo que Eric See, vocero del Departamento de Recursos Hidráulicos, llamó un derrumbe "masivo" que se espera siga creciendo hasta que llegue a lecho de roca.

Pero ante las pocas opciones, el departamento reanudó el incremento del flujo que sale del Lago Oroville por encima del desagüe dañado para que se mantenga al ritmo de las lluvias torrenciales que desembocan en la presa desde las faldas de las montañas.

El nivel del lago se incrementaba a un ritmo de 15 centímetros (medio pie) por hora el jueves mientras la entrada de agua alcanzaba los 3.426,7 metros cúbicos (121.000 pies cúbicos) por segundo, indicaron funcionarios en una conferencia de prensa aproximadamente a 1,6 kilómetros (una milla) de donde se encuentra el vertedero. Las autoridades liberaban agua a cerca de 1.130 metros cúbicos (40.000 pies cúbicos) por segundo.

Eso es insuficiente para impedir que el lago siga creciendo, señalaron los funcionarios, pero se espera que evite que tengan que hacer uso de un vertedero de emergencia cercano que nunca ha sido usado desde que el dique fue habilitado en 1968, cuando Ronald Reagan era gobernador de California.

La crucial estructura de control del flujo se encuentra actualmente a 90% de su capacidad, agregaron los funcionarios. Aun así, el dique sigue siendo seguro y no amenaza a las comunidades ubicadas aguas abajo, señalaron.

"La integridad del dique no está bajo ningún tipo de riesgo, ya que el problema es con el vertedero y no con el dique", explicó See.

El embalse Oroville, en el condado Butte, es una parte central de la red de distribución de agua operada por el gobierno de California. Es utilizado para suministrar agua, generar electricidad y controlar inundaciones.

___

Las periodistas de The Associated Press Kristin J. Bender y Ellen Knickmeyer contribuyeron a este despacho desde San Francisco.