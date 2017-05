Premios MTV al Cine y la TV irreverentes pero progresistas

La política fue puesta en práctica por Asia Kate Dillion cuando ésta apuntó con orgullo que había derribado las barreras de género como "la primera intérprete de género no binario que interpreta a un intérprete de género no binario en un programa importante de TV" (la serie de drama de Showtime "Billions"), y entonces presentó el Premio MTV a la mejor actuación en una película para Emma Watson, por “Beauty and the Beast” ("La Bella y la Bestia"). Una persona de género no binario es alguien que no se identifica ni con el género femenino ni con el masculino.