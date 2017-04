Premier serbio, favorito para ganar elección presidencial

Antes de la votación, Vucic visitó al presidente ruso Vladimir Putin, que al parecer se comprometió a enviar armas más pesadas a Serbia.

La influencia política de Vucic, sin embargo, podría verse perjudicada si no vence a sus oponentes en la primera ronda de votación.

Vucic necesita ganar más de un 50% de los votos para evitar una segunda vuelta el 16 de abril, que lo pondría en una posición mucho más difícil contra un solo candidato de la oposición.

Los principales rivales de Vucic incluyen al abogado de derechos humanos y ex ombudsman Sasa Jankovic; el ex canciller Vuk Jeremic y el ex mentor de Vucic, Vojislav Seselj, un nacionalista que ha sido procesado por crímenes de guerra.

La oposición ha acusado Vucic de amordazar a los medios de comunicación y de intimidar a los votantes antes de las elecciones. Vucic ha negado las acusaciones, diciendo que solo él puede lograr la estabilidad en una región marcada por las guerras.

En caso de ganar, se espera que Vucic, quien ha sido primer ministro desde 2014, utilice la victoria para nombrar a una figura decorativa como sucesor y transformar la presidencia de una oficina ceremonial a un cargo de más poder. Se cree que gobernará sin oposición significativa al igual que hace como Putin en Rusia.

