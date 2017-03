Premier de Canadá e Ivanka Trump van a musical de Broadway

Trudeau, Trump y cerca de 120 embajadores de todo el mundo, acudieron a la presentación de "Come From Away" el miércoles por la noche en el Teatro Gerald Schoenfeld, en una de las ciudades donde murió la mayor parte de las 3.000 personas que perdieron la vida en los ataques.

El musical tiene como escenario el pequeño poblado de Gander en la Isla de Terranova, localidad que abrió sus brazos y hogares a cerca de 7.000 pasajeros cuyos vuelos fueron desviados cuando el gobierno estadounidense cerró su espacio aéreo.

En declaraciones antes de la presentación, Trudeau dijo que "el mundo tiene la oportunidad de ver qué significa apoyarse unos a los otros y respaldarse durante los momentos más oscuros".