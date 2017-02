Premier australiano: Trump cumplirá acuerdo de refugiados

El primer ministro Malcom Turnbull también desestimó la sugerencia de un periodista de la cadena de televisión Nine Network de que debería quejarse por el hecho de que el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, haya dicho mal su apellido repetidamente en encuentros con periodistas, en los que dijo "Trumbull". Turnbull opinó que "lo importante son los resultados".

Spicer dijo que Trump aceptó cumplir un acuerdo firmado por el gobierno de Obama para reasentar hasta 1.250 solicitantes de asilo rechazados por Australia. Trump hizo el compromiso durante una conversación telefónica con Turnbull el fin de semana pasado, pero desde entonces tuiteó: "¡Voy a estudiar este trato tonto!".

Turnbull dijo que el presidente de Estados Unidos no exigió nada a cambio de reasentar a los refugiados mayormente musulmanes procedentes de África, Oriente Medio y Asia. "Absolutamente no", dijo Turnbull. "Es obvio que el presidente Trump ha dicho que él no lo habría hecho (el pacto), pero se ha comprometido a cumplirlo".

En la actualidad, Australia paga a los gobiernos de Nauru y Papua Nueva Guinea, dos países pobres del Pacífico, para mantener a los refugiados en campamentos.