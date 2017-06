Post “Idol”, Lauren Alaina se siente más sana y feliz

En la secundaria, comenzó a notar que su cuerpo no era como el de otras chicas cuando se unió al equipo de porristas.

"Yo era más alta y tenía una constitución atlética mientras que esas niñas eran gimnastas y eran esbeltas", dijo Alaina, quien ahora tiene 22 años.

Aunque "Idol" le dio una audiencia nacional y legiones de admiradores, no podía evitar ver los comentarios negativos y provocadores.

"Veía gente que me decía 'gorda' y cosas terribles", dijo Alaina, quien es de Georgia. "Una página me llamó 'Miss Piggy', y solo se refirió a mí como 'Miss Piggy'. Yo era una chica de 16 años. No supe cómo lidiar con eso y ya era insegura sobre mi peso".

Casi inmediatamente después de que terminó su temporada de "Idol", Alaina lanzó su álbum debut, "Wildflower". Pero esas no eran sus canciones, y su sello no logró posicionar ninguno de los sencillos en las emisoras de música country.

"Tuve mucho miedo de perder mi contrato discográfico", dijo Alaina. "Es realmente aterrador como mujer no tener ese éxito temprano en tu carrera, porque una no sabe cuántos cambios va a tener".

Entretanto, su vida personal le generaba más estrés. Su padre fue a rehabilitación por adicción al alcohol y sus padres se divorciaron. Su desorden alimentario empeoró tanto que comenzó a afectar sus cuerdas vocales. Finalmente su madre, con la ayuda de un médico, la obligó a confrontar la verdad y recibir ayuda profesional.

“Yo pensaba que tenía todo cubierto y que nadie lo sabía", dijo Alaina. "Estaba tan enferma que el pelo se me estaba cayendo”.

Durante todo este tiempo, la cantante tenía una canción bajo la manga que esperaba que pudiera ayudarla a cambiar su destino profesional: un tema titulado "Road Less Traveled" que coescribió en el 2013 con Jesse Frasure y Meghan Trainor antes de que ésta lanzara el éxito pop "All About That Bass".

Cuatro años después, la canción llegó al No. 1 de la lista “country airplay” de Billboard, que sigue lo que está sonando en la radio. "Road Less Traveled", que también da título a su segundo álbum, lanzado en enero, combina hábilmente la poderosa voz de Alaina con los ritmos de Frasure y letras que hablan a viva voz sobre ser un individuo y no dejarse afectar por las críticas.

"Es gracioso porque en retrospectiva creo que (Lauren y Meghan) estaban atravesando por un enorme cambio", dijo Frasure. "Las he visto a las dos convertirse en estas increíbles mujeres independientes".

"Road Less Traveled" pasó 34 semanas en la lista “country airplay” antes de convertirse en el primer No. 1 de Alaina. El 7 de junio su respectivo video competirá en Nashville, Tennessee, por los Premios CMT al video musical del año de una artista femenina y al mejor video del año. Alaina también estuvo nominada en abril al Premio ACM a la nueva vocalista femenina del año.

El resto de su álbum está lleno de verdades duras pero inspiradoras, desde "Same Day Different Bottle", sobre el alcoholismo de su padre, hasta su próximo sencillo, "Doin' Fine", que comienza diciendo que “papi dejó el alcohol y mami lo dejó a él por su mejor amigo”.

"Tomé algunas de las cosas más difíciles en mi vida y escribí una canción empoderadora con eso", dijo Alaina. "Me ha hecho querer siempre escribir desde ese lugar".

En Internet:

http://www.laurenalainaofficial.com

Kristin M. Hall está en Twitter como https://twitter.com/kmhall